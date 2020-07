Turow

„Ökologischer Pflanzenschutz im Gemüsegarten – Einführung in die naturgärtnerische Praxis“ titelt der Workshop, der am 15. Juli von 14 bis 18.30 Uhr auf der Wasserburg in Turow stattfindet. Referentin ist Almut Roos.

Sie ist Fachfrau im Projekt „Natur im Garten“ des Landschaftspflegeverbandes „Mecklenburger Endmoräne“. Als Dipl. Ingeneurin Landschaftsplanung, gelernte Baumschulgärtnerin und Naturpädagogin zeichnet sie Gärten nach den Kriterien der Aktion „Natur im Garten“ aus und berät NaturgärtnerInnen vor Ort.

Im Workshop in Turow zeigt sie, welche naturgärtnerischen Bewirtschaftungsmaßnahmen, die dem Pflanzenschutz dienen, aus den grundlegenden Leitlinien ökologischen Gärtnerns abgeleitet werden. Kompostpflege und Verwendung, Mulchen, Gründüngung, Fruchtfolge, Mischkultur, Pflanzenstärkung, Nützlingsförderung sowie Standortansprüche sind Thema.

Anmeldung: bis einschließlich 14. Juli per E-Mail an info@wasserburg-turow.de oder info@permadies.de

Von Anja Krüger