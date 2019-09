Mit Technik kennt er sich aus

Wüst Eldena

Axel Glowczewski kennt sich mit Technik aus. Nicht nur beruflich hat er damit zu tun, sondern auch als ehrenamtlicher Feuerwehrmann und in seiner Freizeit.

Fachkraft für Wasserversorungstechnik erlernte Axel Glowczewski (30) aus Wüst Eldena. Der junge Mann wurde in Greifswald geboren und besuchte in Kandelin die Schule. Heute arbeitet er bei einer Firma in Dietrichshagen. „Ich bin in Wüst Eldena aufgewachsen. Man lebt dort sehr ruhig", meint Axel Glowczewski.

Als Oberlöschmeister ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Süderholz ehrenamtlich tätig. „Durch Freunde und meinen Vater bin ich zur Wehr gekommen. Es macht großen Spaß, dabei zu sein. Aber es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder neue Mitglieder gewinnen, um die ständige Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können“, sagt der junge Mann.

Kürzlich war er auf dem Reitplatz in Kreutzmannshagen im Einsatz. „Meine Nichte reitet beim Reit- und Fahrverein Griebenow. Deshalb war ich auch dabei, betreute die Technik“, erzählt Axel Glowczewski.

Von Walter Scholz