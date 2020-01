Bremerhagen

In der Hansestadt Wismar wurde Christiane Latendorf geboren und besuchte dort die Polytechnische Oberschule „ Friedrich Körner“. Die Seniorin erlernte einst den Beruf einer Postbetriebsfacharbeiterin, arbeitete im Hauptpostamt Schwerin.

Ihre Familie: Vier Kinder, neun Enkel- und zwei Urenkelkinder

Die Liebe war es, die die damals junge Frau in die Grimmener Region führte. Seit 1969 wohnt die Familie in Bremerhagen. Viele Jahre arbeitete Christiane Latendorf in der LPG „ Friedrich Engels“ in Miltzow. „Es war eine interessante Zeit. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt die Mutter von vier Kindern, Oma von neun Enkel- und zwei Urenkelkindern. „Dadurch ist immer Leben in der Bude“, sagt Ehemann Peter.

Ihr Hobby: Das Lesen

Seit 1990 sitzt Christiane Latendorf im Kreistag für die Fraktion DIE LINKE. Zu ihren Hobbys gehört das Lesen. Historisches mag sie besonders gern. „Aber es kann auch mal eine Schnulze sein“, berichtet die 72-Jährige.

Von Walter Scholz