Der Musik und Lehrstelle wegen nach Grimmen gezogen

Grimmen

Eine kräftige Lunge braucht Endrik Paulsen (18). Denn der junge Man spielt Posaune beim Jugendblasorchester in Grimmen.

In Demmin geboren, besuchte er das Gymnasium in Grimmen. Jetzt absolviert er eine Ausbildung bei der Elektroinstallation Grimmen GmbH, hat sich nach einem Schülerpraktikum dazu entschlossen. „Das Schülerpraktikum hat mir sehr gefallen. Mein Opa ist Elektro-Ingenieur. Er hatte mir dazu geraten, weil man in diesem Beruf viel lernen kann. Außerdem hat auch mein Onkel hier gelernt. Er ist jetzt in der Sicherheitstechnik am Hamburger Flughafen tätig", erzählt Endrik Paulsen, der noch einen Bruder und eine Schwester hat.

Sein größtes Hobby ist die Musik. Schon seit fünf Jahren gehört er zum Jugendblasorchester. „Es macht mir großen Spaß. Ich habe auch Einzelunterricht. Um schnell zu meiner Lehrstelle und dem Musikunterricht zu kommen, bin ich bei Oma und Opa in Grimmen eingezogen", erzählt Endrik Paulsen.

Von Walter Scholz