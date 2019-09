Georgia Bobsin startet mit 26 Jahren als Altenpflegerin durch

Stahlbrode

Mit 26 Jahren hat Georgia Bobsin aus Stahlbrode eine Ausbildung begonnen. Seit dem 1. September wird sie im Kursana-Seniorendomizil zur Altenpflegerin ausgebildet. „Ich freue mich sehr auf die Lehre. Auch weil ich weiß, dass gerade in diesem Bereich immer wieder ausgebildete Fachkräfte benötigt werden und gerade unsere älteren Mitmenschen eine gute Betreuung verdient haben“, meint die junge Frau.

In Pinneberg ist die junge Frau geboren. Sie besuchte die Regionalschule in Reinberg, machte ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) und legte anschließend ihr Fachabitur ab.

Georgia Bobsin wohnt mit ihren beiden Kindern in Stahlbrode. „Wir leben hier sehr ruhig und entspannt. Natürlich ist in den Sommermonaten viel Betrieb im Ort durch den Autoverkehr zur Rügenfähre. Erstaunlich ist auch, dass viele Radfahrer unterwegs sind", meint Georgia Bobsin, die in ihrer Freizeit gern in ihrem Garten ackert. Die größte Aufmerksamkeit aber schenkt sie ihren beiden Kindern.

Von Walter Scholz