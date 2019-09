Bei Jonas Alms trifft Moderne auf Klassik

Kreutzmannshagen

Das Alexander von Humboldt-Gymnasium in Greifswald besucht Jonas Alms (17) aus Kreutzmannshagen. Informatik mag der junge Mann besonders gern. Und Musik. Geht es um moderne und klassische Musik, dann kann so manch einer viel von Jonas Alms lernen. Leidenschaftlich gerne spielt er Klavier – seit elf Jahren schon.

„Wir haben zu Hause ein Klavier. Meine Schwester hat zuerst darauf spielen gelernt. Und jetzt besuche ich die Musikschule in Greifswald“, erzählt er. Auf die Frage nach seinem Lieblingsmusikstück, hat er sofort eine Antwort parant. „Rootbeer Rag von Billy Joel“, sagt er.

In Kreutzmannshaben wohne er gern. „Es ist sehr ruhig, man kennt sich und beschwert hat sich noch kein Einwohner, wenn ich Klavier spiele", begründet Jonas Alms, der auch gern beim Parklauf in Griebenow an den Start geht.

Von Walter Scholz