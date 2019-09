Unter dem Verdacht, wiederholt unter Einfluss von Drogen mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein, steht eine 24-Jährige aus der Gemeinde Splietsdorf. Bei der Kontrolle durch Grimmener Polizisten am Montagvormittag zeigte die junge Frau körperliche Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum schließen ließen. Erst am Wochenende stellten Beamte des Grimmener Reviers in Franzburg und Richtenberg Pkw-Fahrer, die Alkohol beziehungsweise Drogen konsumiert hatten.