Bremerhagen

Ihren elften Geburtstag beging Lara Pauckert aus Bremerhagen am vergangenen Sonnabend und dies beim Reitturnier in Miltzow. In Stralsund geboren, besucht sie die Regionalschule in Reinberg. „Sport ist mein Lieblingsfach“, erzählt sie.

Bereits im Oktober sind es schon drei Jahre, die Lara zum Reitverein in Miltzow gehört. „Ich übe mit Schulpferd ’Odina’ und werde am kommenden Sonnabend, dem 17. August, mit ihr beim einfachen Reiterwettbewerb in Miltzow dabei sein", erzählt die junge Reiterin, die auch mit ihrem eigenen Pferd ’Casanova’ fleißig trainiert.

Wenn es die Zeit erlaubt, begleitet sie ihren Papa, zum Boxentraining. Dass die Familie von Lara Pauckert sehr tierlieb ist, zeigt die Schar an Haustieren. So leben neben ’Casanova’ noch drei Hunde, neun Schafe und Kater Anton auf dem Pauckertschen Hof.

Von Walter Scholz