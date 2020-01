Grimmen

Immer ein wenig lächeln, das gehört einfach zu Magdalene Baumgart. Der Grimmenerin ist der Kontakt zu Menschen wichtig. Das spiegelt sich auch in ihrem beruflichen Werdegang wieder.

Geboren wurde Magdalene Baumgart in Olsztyn ( Allenstein) in der Republik Polen. Aufgewachsen ist sie in der heutigen Gemeinde Süderholz. Sie besuchte in Rakow und Kandelin die Schule. „Ich wollte immer Krankenschwester werden und habe schließlich im DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen eine Ausbildung absolviert, in Stralsund die Berufsschule besucht“, erzählt die Mutter eines Sohnes.

Zunächst als Gemeindeschwester tätig, arbeitete sie 23 Jahre lang im „Haus Sonnenschein“, dem Pflegeheim in Jessin. Auf Zuverdienstbasis ist sie nun im „Haus Sandra“, einer Einrichtung für betreutes Wohnen, in Grimmen tätig. Ihre Freizeit widmet sie gern der Handarbeit und dem Radfahren.

Von Walter Scholz