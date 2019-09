Das Hobby zum Beruf gemacht

Grimmen

„An Autos herum zu basteln, war schon immer mein Ding", erzählt der 17-jährige Max Wichmann, der zunächst die Schule in Tribsees und anschließend das Förderzentrum in Grimmen besucht hat.

Klar, dass der junge Mann einen Beruf in einer Branche erlernen wollte, in der er mit Fahrzeugen zu tun hat. Nun hat es geklappt. Beim Honda-Autohaus in Grimmen hat er am 1. September eine dreieinhalb Jahre dauernde Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen. „Es ist doch erstaunlich, wie schnell sich die Technik entwickelt. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Das macht den Beruf sehr interessant“, meint Max Wichmann, zu dessen Familie neben den Eltern ein älterer Bruder und eine jüngere Schwester sowie Hund und Katz’ gehören.

Fußball und Angeln sind die Hobbys des jungen Mannes aus Hugoldsdorf. „Es ist ein kleiner, aber ruhiger Ort mit sehr schöner Umgebung", sagt er.

Von Walter Scholz