Es ist eher ungewöhnlich, dass ein junges Mädchen den Beruf einer Elektromonteurin erlernt. Bei Erika Wolf (65) war es damals zu DDR-Zeiten so. Sie wollte Schneiderin oder Verkäuferin werden. Es klappte nicht. Und so wurde sie Elektrikerin, war dann 21 Jahre in der Zuckerfabrik Stralsund in diesem Beruf tätig. Nach der Wende arbeitete Erika Wolf als Verkäuferin im Globus-Baumarkt in Stralsund in der Elektroabteilung.

Seit 1978 züchtet Erika Wolf, die die Schulen in Brandshagen und Reinberg besuchte, Kaninchen. Es waren meist gemischte Rassen. Seit 1988 sind es mit „ Havanna“ Kaninchen einer Rasse, die es seit 1899 gibt. „Freunde rieten mir damals, mich einem Verein anzuschließen. So kam ich zum ’M64’ in Grimmen. Und es macht mir großen Spaß", erzählt Erika Wolf, die im Vereinsvorstand als Schriftführerin fungiert. Viele Preise hat die Züchterin inzwischen schon mit ihrer Kaninchenrasse errungen.

