Grimmen

Es sei immer ihr Wunsch gewesen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, erzählt die 25-jährige Nour Alhuda Sheyeb. In ihrer Heimat, in Syrien, begann sie eine Erzieherausbildung. „Zwei Jahre habe ich gelernt. Dann wurde mein Heimatort bombardiert, auch die Universität, an der ich gelernt habe“, erzählt sie traurig.

Der Familie blieb nur die Flucht. Seit vier Jahren lebt sie nun in Stralsund. Mit Freude kommt sie täglich nach Grimmen. Denn in der Trebelstadt kann sie ihren Traum jetzt verwirklichen. Im September des vergangenen Jahres begann sie im SOS-Familienzentrum eine Ausbildung zur Erzieherin. „Ich liebe die Arbeit mit Kindern. Es ist lustig und sie geben mir ganz viel zurück“, sagt sie im gebrochenen Deutsch.

Dass sie noch nicht perfekt Deutsch könne, sei für die Kinder kein Problem. „Ganz im Gegenteil. Sie helfen mir, es besser zu lernen“, erzählt sie.

Von Anja Krüger