Schulbank gegen Praktikum im Auto-Center Grimmen eingetauscht

Grimmen

Für drei Monate braucht Paul Koslowska nicht die Schulbank in Grimmen zu drücken. Dies bedeutet aber nicht, dass der junge Mann nichts lernen wird. Im Nissan-Autohaus des Auto-Centers Grimmen absolviert er ein dreimonatiges Praktikum.

„Seit einer Woche bin ich nun dabei und habe schon so einiges gesehen. Man will es zuerst gar nicht glauben, welche Technik da so unter den Motorhauben der Autos steckt“, erzählt der 15-Jährige, der vielleicht mal einen Beruf in der Fahrzeugbranche erlernen möchte. Der Jugendliche ist begeistert von seinem Praktikumsbetrieb. „Die Kollegen erklären mir viel und ich kann hier und da den Mitarbeitern über die Schultern schauen, darf sogar kleine Hilfsarbeiten erledigen“, begründet er.

Zu Hause in Franzburg hat seine Familie drei Hunde. „Es sind Löwchen, eine französische Hunderasse, die es schon im Mittelalter gab. Es sind sehr aufgeweckte Hunde“, sagt Paul Koslowska, der noch drei Geschwister hat.

Von Walter Scholz