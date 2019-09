Bei ihm werden Holzstämme zu Kunstwerken

Wittenhagen

Fährt man durch Abtshagen, fällt er sofort auf, der hölzerne Abt. Die Skulptur trägt die „Handschrift“ von Ralf Sodmann (40), der schon mit dem großen Holzadler in seinem Heimatort Wittenhagen auf sich aufmerksam machte.

In Demmin geboren, in Burow die Schule besucht, erlernte Sodmann im Forstamt Altentreptow den Beruf des Forstwirts. „Mein Opa war schon Förster und er hat mich für diesen Beruf begeistert", erzählt Ralf Sodmann. Er ist inzwischen Forstwirtschaftsmeister in Abtshagen und als Ausbilder für sieben Lehrlinge verantwortlich. Sohn Timo spielt in der C-Jugend-Mannschaft des SV Abtshagen Fußball und Sodmann selbst ist aktiv im Alt-Herren-Team sowie Trainer der D-Jugendlichen.

Schnitzen ist ein weiteres Hobby des Familienvaters. „Sein“ Abt, der an die Geschichte des Ortes Abtshagen erinnern soll, bildete nun die Vorlage für das neue Maskottchen des SV Abtshagen.

Von Walter Scholz