20 Jahre Gemeinde Süderholz: Hobbyfotograf zeigt Aufnahmen

Rakow

Schon als Schüler interessierte sich Reinhard Reimer fürs Fotografieren. Heute geht er kaum noch ohne Kamera aus dem Haus. Und so hat der einstige Bürgermeister der inzwischen nicht mehr existierenden Gemeinde Bartmannshagen zahlreiche Fotos zu zeigen, die unter anderem die Veränderungen der Region dokumentieren. Sei es vom ersten Spatenstich am Gewerbestandort „Pommerndreieck“ oder der Sanierung des Schlosses in Bartmannshagen, in dem unter anderem die Verwaltung des Krankenhauses untergebracht ist.

Am Mittwoch, dem 9. Oktober, zeigt der Hobbyfotograf, der mittlerweile in Grimmen wohnt, unter dem Titel „20 Jahre Gemeinde Süderholz“ in der Begegnungsstätte „Zum Torfstecher“ in Rakow eine Auswahl seiner Aufnahmen. Dazu und zu einem leckeren Stück selbst gebackenen Kuchen sowie einer Tasse Kaffee lädt ab 14 Uhr die Ortsgruppe der Volkssolidarität alle Interessierten ein.

Von Anja Krüger