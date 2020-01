Reinberg

Simone Holtz aus Reinberg ist Feuerwehrfrau und in mehreren gemeinnützigen Vereinen aktiv. Einst erlernte sie den Beruf einer Restaurantkauffrau in Magdeburg. Doch dies war nur der Anfang ihres bisherigen Arbeitslebens. Die junge Frau absolvierte noch eine Lehre zur Bürokauffrau und Finanzbuchhalterin /Sozialwirtschaft. Schließlich wurde sie Leiterin und Ausbilderin in der Lohn- und Finanzbuchhaltung.

„Meine Arbeit ist mehr als nur ein Hobby“, meint die Mutter von drei Kindern. Neben ihrem Beruf engagiert sie sich im Vorstand des Stralsunder Vereins Farbwechsel, der sich unter anderem mit der Prävention bei Jugendlichen in Bezug auf Alkohol- und Drogensucht befasst. Auch im Verein Chamäleon, der in Bremerhagen das einstige Schullandheim betreibt, engagiert sich Simone Holtz.

Natürlich braucht auch sie mal Entspannung. Dann am liebsten ebenfalls aktiv im Reitclub 2008 e. V. in Elmenhorst. „Es ist einfach schön, in der Natur im Sattel zu sitzen", sagt Simone Holtz.

Von Walter Scholz