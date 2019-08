Kirch Baggendorf

Schon als Kind war es Bernd Ueckers Wunsch, beruflich etwas mit Tieren zu tun zu haben. Er erfüllte sich seinen Kindheitstraum, wurde Tierarzt. Viele Jahre arbeitete der heute 57-Jährige in seinem Beruf im Volkseigenen Betrieb in Voigtsdorf. Am 1. November 1990 ging der Tierarzt in die Selbstständigkeit, arbeitete zunächst weiter in Voigtsdorf und nun schon seit vielen Jahren in Kirch Baggendorf.

Am liebsten befasse er sich mit Rindern. Eine Geschichte aus seinem Berufsleben erzählt er besonders gern: „Als ich einen Hund mit einem Tumor operierte, wurde ich zu einer Kuh gerufen, die ein Kalb erwartete. Der Hund hatte derweil einen Atemaussetzer und meine Frau Christiane machte bei ihm eine Mund-zu-Mund-Beatmung.“

Sein Hobby ist das Angeln. Er ist auch Vorsitzender eines Angelvereins, der bei verschiedenen Festen geräucherten Fisch anbietet.

