Leyerhof

Den Beruf eines Elektromonteurs im Kernkraftwerk Nord Greifswalds erlernte einst Uwe Krüger. Später arbeitete der heute 59-Jährige beim VEB Erdöl/Erdgas in Grimmen. In Lassan geboren und auch zur Schule gegangen, wohnt er heute in Leyerhof. „Wir leben sehr gerne in dieser Region – Natur pur vor der Haustür“, meint der Vater von zwei Kindern und Opa von drei Enkelkindern.

Als Uwe Krüger vor einigen Jahren eine Uniform mit DDR-Abzeichen schmückte, ahnte er nicht, dass daraus mal ein Hobby werden würde. Freunde und Bekannte kamen zu Besuch und sehr oft wurden dann auch Abzeichen mitgebracht. „Inzwischen sind es über 350 und eigentlich ist man immer wieder erstaunt, was es doch für Orden und Ehrenzeichen oder sonstige Abzeichen zu damaliger Zeit gab“, meint Uwe Krüger. Uniformen verschiedener Waffengattungen hat der Sammler inzwischen geschmückt und auch Vaterländische Verdienstorden fehlen in seiner Sammlung nicht.

Von Walter Scholz