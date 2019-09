Berit Langschwager ist Hauptfeuerwehrfrau in Grimmen

Grimmen

In ganz Deutschland war Berit Langschwager (32) vier Jahre lang für die Bundeswehr im Sanitätsdienst im Einsatz. In Stralsund geboren, besuchte sie die verbundene Haupt- und Realschule in Abtshagen. „Ich hatte mich für die Bundeswehr beworben und war schon ein wenig erstaunt, dass ich genommen wurde. Es war eine schöne Zeit in der ich viel gelernt habe“ , sagt die junge Frau die Stabsgefreite war und mit ihrem Sohn in Grimmen lebt. In Rostock arbeitete sie als Altenpflegehelferin und ein neuer Lebensabschnitt begann am 15. Juli dieses Jahres, denn sie begann im Seniorendomizil Kursana eine dreijährige Fachkraftausbildung zur Altenpflegerin. Ein wenig wird Berit Langschwager diese Ausbildung auch im Privaten nützlich sein, denn in ihrer Freizeit ist sie Hauptfeuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grimmen. „Bei der Jugendfeuerwehr in Elmenhorst habe ich angefangen“, erzählt die junge Frau.

Von Walter Scholz