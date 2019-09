Vom Pferd aufs Motorrad umgestiegen

Kreutzmannshagen

Einst erlernte Ellen Kollar den Beruf einer Veterenärtechnikerin. Später bildete sie sich weiter zur Zootechnikerin. Heute arbeitet die 58-Jährige aus der Gemeinde Süderholz als Tagesmutter in Dargun.

„Wir leben hier sehr ruhig. Seit 46 Jahren bin ich mit dem Reitsport verbunden, habe an vielen Turnieren teilgenommen und bin bis zur mittelschweren Klasse gestartet“, erzählt die Mutter von drei Kindern und Oma von drei Enkeln. „Es war mehr, als ein Hobby. Das Schöne an diesem Sport war, dass man immer an der frischen Luft war", fügt sie hinzu.

Mittlerweile ist sie von den Vierbeinern auf ein hochmotorisiertes Zweirad, eine Suzuki GSX, umgestiegen. Sie liebt es, wenn der Fahrwind ihr um die Ohren pfeift, erzählt sie. Dem Pferdesport den Rücken gekehrt hat sie aber nicht. Beim Reitertag in Kreutzmannshagen fungierte sie als Turnierleiterin dieser Traditionsveranstaltung.

Von Walter Scholz