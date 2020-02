-

Michael Brandt arbeitet als der Stationsleiter an der Total-Tankstelle in Grimmen. Der 40-Jährige lebt in Barth und ist Vater einer zwölf Jahre alten Tochter. Wenn es um den Bau der Darßbahn geht, vertritt Michael Brandt eine klare Meinung: „Das sind verschwendete Steuergelder. Den Verkehr auf dem Fischland-Darß-Zingst würde so eine Bahn nur entlasten, wenn die Strecke über die gesamte Halbinsel verlaufen würde.“ Die vielen Millionen, die in das Bahnprojekt investiert werden sollen, würde der gelernte Einzelhandelskaufmann und Konstruktionsmechaniker lieber in die Bildung investiert sehen. „Das wäre eindeutig sinnvoller. Würde sich die Darßbahn aus unternehmerischer Sicht lohnen, hätte die UBB die Strecke vermutlich schon vor zehn Jahren übernommen“, sagt Brandt, der findet: „Wenn schon eine Bahn in so einem Tourismusgebiet, dann schon eher eine Kleinspurbahn wie der ,Rasende Roland’. Doch das würde dann nicht mehr zu der neuen Grünen Welle passen, die die Politik aktuell überrollt.“

Von Carolin Riemer