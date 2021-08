In der Reihe Gesichter der Region stellen wir Menschen aus Grimmen und den umliegenden Dörfern vor. Stefanie Kipnick lebt in Rakow und arbeitet in Grimmen. Nicht nur um die eigenen Kinder kümmert sich die 32-Jährige mit Vergnügen, sondern auch um die Kleinen in der Kita „Findikus“.