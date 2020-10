Grimmen

Sandra Stubbe aus Grimmen ist eine starke Frau. Die 32-Jährige arbeitet aktuell noch als Pflegeassistentin im „ Pflegeteam Ostseeküste“ und absolviert ganz nebenbei nicht nur eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, sondern sorgt auch noch für ihre achtjährigen Zwillingstöchter Celine und Lindsey. „Die beiden sehen sich optisch zwar sehr ähnlich, unterscheiden sich aber im Charakter sehr voneinander“, erzählt sie lachend.

Da sie in Grimmen aufgewachsen ist, weiß sie genau, was sie sich für ihre Heimatstadt dringend wünscht: „Es fehlt so viel: Ein Restaurant, oder eine andere gemütliche Lokalität, in der man sich abends treffen kann – vielleicht so eine Art kleiner Biergarten, in dem man bei gutem Wetter draußen sitzen kann. Oder ein Schwimmbad und ein Indoor-Spielplatz für die Kinder.“ Sandra Stubbe sucht sich ihre Beschäftigung beim Sport.

Von Carolin Riemer