Grimmen

Seit dem Jahr 2013 gibt es den aetka-Shop in Grimmen. Ebenso lange kümmert sich Nicole Wilcke um die Kunden in dem Geschäft, das sich seit rund einem Jahr in der Friedrichstraße 50 befindet. Handyverträge, Reparaturservice für Handys, sogenannte Smart-Home-Lösungen: „Wir kümmern uns“, lautet ihr Motto.

Wer bei all der Technik meint, sie hat es größtenteils mit jungen Kunden zu tun, irrt. „Meist sind es ältere Menschen, die zu uns kommen“, berichtet die junge Frau, die schon seit 2007 in der Branche tätig ist. „Gerade die Nutzung eines Smartphones scheuen viele Ältere. Deshalb bieten wir spezielle Schulungen an“, erzählt sie.

Immer größer werde die Nachfrage nach Smart-Home-Systemen, die für mehr Sicherheit sorgen, wertvolle Zeit und Energie sparen. „Welche Möglichkeiten es gibt, kann man sich bei uns in einer Musterwohnung anschauen“, berichtet sie. Ab dem 5. August sei dies wieder möglich. Denn bis dahin macht sie und damit das Geschäft Urlaub.

Anja Krüger