Grimmen

In der Freizeit an Fahrzeugen herumschrauben, das ist ein Hobby des 18-jährigen Steven Wohlan. „Schon als ich noch ein Kind war, hatte ich großes Interesse an Autos – besonders an Oldtimern", erzählt der junge Mann, der in Demmin geboren wurde und dort auch die Regionalschule „ Fritz Reuter“ besuchte.

Dieses frühe Interesse brachte ihn dazu, dass er gern auch in einen Beruf in der Autobranche einsteigen wollte. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, denn Steven Wohlan befindet sich mittlerweile im zweiten Lehrjahr zum Kfz-Mechatroniker im Grimmener Autocenter.

Stolz ist der junge Mann auf sein Moped „Simson S 51“. „Es sind schon ganz besondere Fahrzeuge und eigentlich ist es schade, dass sie nicht mehr gebaut werden. Es freut mich immer sehr, wenn ich auf meinen Touren immer wieder auf Gleichgesinnte treffe, die auch noch mit einer ,S 51’ oder auf einer ,Schwalbe’ unterwegs sind“, sagt Steven Wohlan.

Von Walter Scholz