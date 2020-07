Grimmen

Spricht man von Grimmener Originalen dann gehört Ulli Petersdorf ohne Zweifel dazu. Der 83-jährige Senior wurde in Buchholz in Nordvorpommern geboren und besuchte die Friedrich-Wilhelm Wander Schule in Grimmen. Beim VEB-Bau erlernte er den Beruf eines Maurers. Es folgten später viele Jahre bei der Energieversorgung im Energiekombinat Nord als E-Monteur.

Zehn Jahre lang war Ulli Petersdorf als Hausmeister im Lehrlingswohnheim in der Sundischen Straße tätig. „Es war eine schöne Zeit, man hatte ja im Wechsel immer mit vielen Jugendlichen zu tun“, erzählt der Senior, der Vater von zwei Kindern und Großvater eines Enkels ist.

Viele Jahre gehörte zu seinen Hobbys die Taubenzucht. Grimmen war für ihn immer die Heimat und sehr oft trifft man Ulli Petersdorf auf dem Marktplatz zu einem Plausch mit anderen Bewohnern seines Alters. „Doch leider werden es immer weniger“, bedauert er.

Von Walter Scholz