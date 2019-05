Grimmen

Die Polytechnische Oberschule in Kandelin besuchte Arite Prax (41), die in Greifswald geboren ist. In einem EDEKA-Markt erlernte sie nach ihrer Schulzeit den Beruf einer Fachverkäuferin für Lebensmittel. „Auch meine Mutti war als Verkäuferin tätig. Es machte mir Spaß, ihr zu helfen. Deshalb habe ich diesen Beruf ausgewählt“, erzählt die Mutter von vier Kindern.

1999 begann sie im Grimmener Geschäft „Outfit“ zu arbeiten. Am 11. September 2014 übernahm sie die Boutique in der Grimmener Innenstadt. „Auch wenn es immer Höhen und Tiefen gibt, ich fühle mich hier wohl. Ich habe viele Stammkunden und bin mit dem Herzen dabei. Ganz wichtig ist, dass wir Händler die Innenstadt am Leben erhalten möchten", erzählt Arite Prax, die mit ihrer Familie in Zarnewanz lebt. Für sie ist die Familie das größte Hobby. Zu dieser gehören auch Katze Helge und Hund Bertold.

Walter Scholz