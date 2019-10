Bowlingcenter, das „Downtown“ und die „Schigggeria“ fehlen in Grimmen

Grimmen

Sina Gohl kommt aus Grimmen und ist 37 Jahre alt. Manchmal denkt sie wehmütig an vergangene Zeiten. An Zeiten, als sie mit ihren Freundinnen noch Abende im Bowlingcenter, in der Kneipe „Downtown“ oder in der „Schigggeria“ verbringen konnte. „Selbst ,Markt 7’ hat zu. Dort konnten wir noch ein Glas Wein zusammen trinken. Ich habe das Gefühl, je älter wir werden, desto weniger hat die Stadt zu bieten.“

Ihre 16 Jahre alte Tochter treffe sich nur privat bei Freunden, fahre ab und zu mal ins Kino nach Stralsund. „Auch Arbeitsplätze fehlen“, sagt die Verkäuferin aus dem Rewe-Markt. Mit Anspannung denke sie daran, dass ihre Tochter bald Prüfungen schreibt. „Die Jugendlichen lernen eher in Stralsund, als in Greifswald einen Beruf. Stralsund ist besser erreichbar.“ Trotzdem liebe sie Grimmen. „Es ist meine Heimat und ich möchte sie nicht missen.“

Von Carolin Riemer