Sein Haustier ist mehr als 30 Jahre alt

Grimmen

82 Jahre war der älteste Skatspieler beim 50. Turnier in Grimmen alt. Mit elf Jahren war Collin Wendenburg hingegen der jüngste Aktive. Der Greifswalder besucht die Caspar-David-Friedrich-Realschule in der Hansestadt. Er mag besonders Biologie und Musik und singt gern. Sein Lieblingslied „Ich wäre so gerne Millionär“ von der Band „Die Prinzen“. Seit drei Jahren spielt der Junge Skat: „In unserer Familie ist es ein Volkssport“, meint der Schüler. Ein weiteres Hobby von ihm ist das Schwimmen.

In Grimmen war er zum ersten Mal bei einem großen Turnier dabei und wenn es auch diesmal nicht so gut lief, er erntete auf jeden Fall großen Beifall der erfahrenen Skatspieler. „Man lernt ja immer noch dazu und ich freue mich, dass mein Papa mich zum Kulturhaus ,Treffpunkt Europas’ gefahren hat", sagt Collin, der zu Hause als Haustier eine Schildkröte hält, die immerhin schon über 30 Jahre alt ist.

Von Walter Scholz