Paul möchte alten Menschen helfen

Grimmen

Die private Berufsschule „ecolea“ bildet unter anderem auch in der Hansestadt Stralsund interessierte Menschen in zehn verschiedenen Berufen aus. Paul Wiese (17), der in Demmin geboren wurde und die Regionalschule Robert-Koch in Grimmen besuchte, macht in der Hansestadt eine Ausbildung zum Kranken- und Altenpflegehelfer.

„Eigentlich hatte ich vorher noch gar keinen richtigen Plan. Ich machte ein Praktikum im Seniorendomizil ,Kursana’ und ein Freiwilliges Soziales Jahr im DRK-Krankenhaus Grimmen. Beides hat mir so gut gefallen, dass ich nun eine Lehre bei „ecolea“ begann“, erzählt der junge Mann. Er fühlt sich in Grimmen wohl und meint, dass es eine ruhige entspannende Stadt sei. Sein Hobby ist der Sport, ganz besonders der Handball. Er ist Mitglied im „ HSV 92“ und spielt aktiv in der A-Jugend in der Mecklenburg-Vorpommern-Liga.

Von Walter Scholz