„Meine Mutter sagt, wenn ich Latein lerne, klingt es, als würde ich Zaubersprüche aufsagen“

Grimmen

Kacy Warkus lebt in Miltzow und ist glücklich dort. Am Wochenende geht sie in den Pferdestall und kümmert sich um Pferd Lotte. Sie sei das netteste und ruhigste Tier des kleinen Reiterhofs in Bremerhagen. Ein Pferd, mit dem man ab und zu sogar kuscheln könne, erzählt die 14-Jährige. Wenn sie nach der Schule in Grimmen nach Hause kommt, näht Kacy gern. Und sie liebt Computerspiele. Für das Fach Latein müsse sie hingegen ganz schön büffeln: „Wenn ich Vokabeln lerne, sagt meine Mutter, es höre sich an, als würde ich Zaubersprüche aufsagen“, erzählt das Mädchen lachend.

Kunst sei da schon eher ihr Lieblingsfach und wenn sie später ins Berufsleben startet, könnte sie sich die Arbeit einer Designerin gut vorstellen. Aber noch hat die Achtklässlerin Zeit, den richtigen Job für sich herauszufinden. Und so bleibt noch genug Zeit, sich um die drei Meerschweinchen Kimmy, Luke und Maggy zu kümmern. Die haben bei Familie Warkus viel Platz, denn sie leben in einem umgebauten Hundezwinger.

Von Carolin Riemer