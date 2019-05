Grimmen

Für Alina Glaser (12) aus Elmenhorst liegt sprichwörtlich „das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde“. In Stralsund geboren besucht sie nach der Grundschule in Abtshagen nun die Martha-Müller Grählert Realschule in Franzburg. Für die Schülerin der siebenten Klasse ist Sport das Lieblingsfach. Schon als Baby (5 Tage alt) stand ihr Kinderwagen im Pferdestall des Reit-und Fahrvereins Elmenhorst. Mit drei Jahren saß Alina zum ersten Male im Sattel von Reitpony „Primus“. Seit sechs Jahren reitet sie jetzt und ist bei Turnieren im E-Springen und der E-Dressur mit Pferd „Daggy“ dabei. Alina freut sich schon jetzt auf das 56. Reit-und Springturnier zu Pfingsten in Elmernhorst. Vielleicht wird sie sogar beim Flutlichtspringen starten. Ihre Freizeit ist also immer ausgelastet denn fast jeden Tag trainiert sie eifrig.

Walter Scholz