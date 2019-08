Grimmen

Kerstin Markgraf lebt schon fast ihr ganzes Leben in Grimmen. Zwischenzeitlich wohnte sie jedoch zehn Jahre in Schwäbisch Hall. Dort bekam sie ihr erstes Kind, das heute schon erwachsen ist. Damals wurde sie nach der Geburt mit ihrem Sohn allein gelassen. „Ich hatte eine schwere Entscheidung zu treffen“, berichtet die 47-Jährige. „Ein Kind alleine groß zu ziehen war nicht so einfach wie in MV, deswegen kam ich 2002 zum Wohle meines Sohnes zurück in meine Heimat.“ Hier bekam sie ein paar Jahre später ihr zweites Kind. „Für mich steht meine Familie immer an erster Stelle. Ohne meine beiden Kinder wüsste ich gar nicht was ich tun sollte“, gesteht Kerstin. Außer ihre Familie liebt die zweifache Mutter auch Sport und Fitness: „Ich finde es sehr wichtig, den Körper gesund zu halten und außerdem macht es auch sehr viel Spaß. Es ist einfach toll“, erzählt die Hobby-Sportlerin. Hauptberuflich arbeitet Kerstin leidenschaftlich als Krankenschwester in Greifswald.

Von OZ