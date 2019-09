Grimmen

Der Start ins neue Lehrjahr ist erfolgt und mit dabei Ben Ernst (16). In Stralsund geboren, besuchte er die Realschule in Franzburg und wohnt in Zarrendorf. Bei der Elektroinstallation Grimmen GmbH möchte der junge Mann den Beruf des Elektrikers erlernen. Sport war immer sein Lieblingsfach und wird bei ihm ganz groß geschrieben. Er liebt den Speedwaysport wurde im polnischen Torun schon Jugend-Weltmeister in der 250 ccm Klasse.

Der Opa war DDR-Meister

„Mein Opa Hartmut war DDR-Meister und auch mein Vater Martin war aktiver Speedwayfahrer. Wenn man da oben auf dem Siegerpodest steht, die Nationalhymne gespielt wird, dann fließt schon mal eine Träne“, meint der junge Mann, der beim MC Nordstern Stralsund auch in der Bundesliga startet. „Ich freue mich hier eine Lehrstelle bekommen zu haben und ich möchte nach der Berufsausbildung natürlich auch im Sport noch viel erreichen“, meint der Ben Ernst.

Von Walter Scholz