Als DJ Bobby gibt er oft den Ton an

Grimmen

Bekannt ist Thomas Böhlke auch als „DJ Bobby“. Der Mann aus Bretwisch wurde in Loitz geboren und besuchte dort auch die Schule. In Nilitz erlernte er den Beruf des Schlossers und machte sich dann mit einem Haus-und Transportdienst selbstständig. Gemeinsam mit seiner Ehefrau betreibt er den Dorfkonsum in Rakow. „Wir werden damit nicht reich, aber wir haben Arbeit und unser Auskommen. Eigentlich bedauerlich, dass die vielen kleinen Läden in den Dörfern immer seltener werden“, meint Thomas Böhlke, Vater eines Sohnes und einer Tochter.

Kontakte durch Musik

Zu seinen Hobbys gehört ohne Zweifel die Musik. Der 48-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass man dadurch auch viele Kontakte zu Menschen knüpfen kann. „Wir leben in Bretwisch sehr ruhig, man kennt sich und unsere Familie rundherum ist groß“, antwortet Thomas Böhlke auf die Frage, ob er sich in seiner Heimat wohl fühlt. Auch beim Erntefest in Rakow sorgte er für die Musik.

Von Walter Scholz