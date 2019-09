Kosmetikerin aus Leidenschaft

Grimmen

Drogistin in Hamburg erlernte Anne Thümmler (28) ,die in Berlin geboren wurde und die Haupt-und Realschule in Kandelin besuchte. Heute lebt die junge Frau in Dönnie arbeitet in einem bekannten Drogeriemarkt in der Nachbarstadt. „Klar, dass ich versuche meine Arbeit mit der Freizeitgestaltung zu verbinden, habe ja auch mit Kosmetik zu tun und so bin ich oft bei Veranstaltungen dabei und mache dort Kinderschminken und Glitzertattoos“, erzählt Anne Thümmler, Mutter einer Tochter.

Auch in Rakow beim Erntefest war sie dabei und war doch sehr erstaunt wie groß die Resonanz bei den Kindern war, hatte alle Hände voll zu tun und Motive zur Auswahl hatte sie genug mitgebracht. Wenn es die Zeit erlaubt ist eines ihrer Hobbys das Reiten. „Früher war ich auch bei Turnieren dabei“, erzählt Anne Thümmler.

Von Walter Scholz