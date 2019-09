Von Litauen nach Bretwisch

Grimmen

In Bretwisch fühlt sich Neringa Juzikeniene (34) wohl. Sie wurde in Jurkarkas in Litauen geboren und besuchte dort auch einige Jahre die Schule, bevor sie nach Deutschland kam. Vor vier Jahren zog sie mit ihrem Ehemann und den drei Kindern nach Bretwisch.

Ihr Mann arbeitet bei einer Firma in Demmin, Neringa ist dagegen auf dem Bio-Hof Kampe im Ort tätig. „Die Arbeit macht mir großen Spaß und ich freue mich, wenn die Kunden unsere Produkte loben. Es gibt viel Abwechslung bei der Arbeit und vor allem hat man viel Kontakt zu anderen Menschen“, sagt Neringa Juzikeniene. Gerne ist die junge Frau mit dem Fahrrad unterwegs. „Für Hobbys bleibt kaum Zeit, denn eigentlich ist ja meine Familie mehr als ein Hobby und wir sind gerne in der schönen Umgebung auf Achse und leben hier gut“, findet sie.

Von Walter Scholz