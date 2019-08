Grimmen

Warum Amélie Krambeer Pferde so sehr liebt, weiß sie genau: „Ich kann beim Reiten abschalten, man kann mit ihnen Kuscheln und es ist eine sehr schöne Freizeitgestaltung“, erklärt die Elfjährige. Das Mädchen wurde in Stralsund geboren, besucht die Schule in Franzburg und wohnt mit ihren Eltern in Elmenhorst. Amélie ist Mitglied im Reitverein Miltzow. „Mit fünf Jahren habe ich mit dem Voltigieren angefangen und seit drei Jahren sitze ich auch im Sattel“, erzählt die junge Sportlerin. Sie nahm bisher an drei Führzügelwettbewerben teil. Ihre größter Erfolg: ein zweiter Platz. Bei der Dressurveranstaltung am vergangenen Wochenende in Miltzow nahm sie am „Einfachen Reiterwettbewerb“ (Schritt und Trab) teil. Amélie Krambeer geht einmal in der Woche auch zu einer Reitbeteiligung, so können sich mehrere junge Sportler mit einem Pferd beschäftigen. Natürlich gibt es zu Hause bei dem Mädchen auch ein Haustier, es ist die Katze Molly.

Von Walter Scholz