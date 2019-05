Grimmen

In Neu-Ulm, im bayrischen Regierungsbezirk Schwaben, wurde Lisa Block-Walther vor 24 Jahren geboren. Als ihre Eltern in die alte Heimat nach Grimmen zurückkehrten, besuchte die junge Frau dann die hiesige Grundschule Dr.-Theodor-Neubauer und danach das Grimmener Gymnasium. Sie absolvierte anschließend den Beruf der Kauffrau im Groß-und Einzelhandel und arbeitet nun bei der „Fries Holzsysteme GmbH“ in Appelshof. „Schon als Kind wollte ich zurück nach Grimmen, es ist meine Heimat und ich möchte auch nicht von hier weg.“ Auch in ihrem Job fühlt sie sich sehr wohl, denn: „Mir macht der Umgang mit den Menschen großen Spaß", erzählt Lisa Block-Walther. Eines ihrer liebsten Hobbys sei ihr Hund Elli. Außerdem spielte sie immer gern und viel Volleyball und genießt es, mit ihren Freunden unterwegs zu sein. Interesse zeigt die junge Frau auch an der Politik, sowohl in der Kommune als auch in der Welt. Dafür möchte sie sich engagieren.

Walter Scholz