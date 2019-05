Grimmen

Im schlesischen Glogau (heute Glogow) wurde Gertrud Scheil (83) geboren. Als sie in der dritten Klasse und der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, musste auch ihre Familie fliehen. Die Flucht führte sie nach Langendamm am Saaler Bodden. Heute wohnt Gertrud Scheil jedoch in Fäsekow. An der Forstschule in Abtshagen erlernte sie den Beruf der Försterin und studierte später Forstwirtschaft. In Bandelin war sie dann allerdings als Erzieherin tätig. „Die Natur hat mich immer sehr interessiert. Die Menschen sollten viel mehr unsere schöne Umgebung genießen“, meint die Seniorin. 15 Jahre lang arbeitete sie in der Gemeinde Deyelsdorf als Bürokraft. 1996 startete die Mutter von drei Kindern und Oma von fünf Enkeln und einem Urenkel in die wohlverdiente Rentenzeit. Heute genießt die Seniorin viel Zeit in ihrem sehr großen Garten, der ein wahrer Hingucker ist, meint auch eine Nachbarin. Viele Jahre organisierte Gertrud Scheil auch Fahrten für Senioren.

