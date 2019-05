-

Sabine Wichmann (39), die in der Hansestadt Rostock geboren wurde, ging auf die Realschule in Abtshagen. Bei der Friseur-Kosmetik GmbH in Stralsund erlernte sie nach ihrem Schul-Abschluss den Beruf der Friseurin. Noch bis zum vergangenen Jahr war sie als Selbstständige tätig, doch dann wechselte sie die Schere gegen Köstlichkeiten. Seit der Eröffnung der Milchbar in Grimmen, serviert und verkauft sie nun nämlich die schmackhaften Leckereien. „Dieser berufliche Neuanfang ist für mich natürlich eine neue Herausforderung. Aber ich denke, dass ich sehr viel Spaß und Freude an dieser neuen Tätigkeit haben werde“, meint Sabine Wichmann. Die Mutter von drei Kindern wohnt in Hugoldsdorf. „Ich liebe es hier zu leben, denn es ist sehr ruhig – eben typisch ländlich“, meint die 39-jährige, die in ihrem Wohnort auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist und die Jugendwehr leitet.

Walter Scholz