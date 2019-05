Grimmen

Paulin Dummer wurde vor 19 Jahren in Demmin geboren und besuchte die Regionalschule Robert Koch in Grimmen. Noch in diesem Jahr wird sie ihre Lehre als Automobil-Kauffrau beenden. Die junge Frau liebt Autos. „Solange ich denken kann, ist mein Interesse für sie groß. Ich verfolge gespannt die Entwicklung der Technik, die ja vor allem in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gemacht hat. Besonders wichtig ist mir aber auch der ständige Kontakt mit den Kunden während meiner Arbeitszeit“, meint die junge Frau, die im Skoda-Autohaus lernt, in Sievertshagen wohnt und noch eine Schwester hat. „Sehr ruhig und entspannt lebt man in Sievertshagen. Ich möchte vom Dorf nicht zurück in die Stadt“, meint Paulin Dummer. Fragt man sie nach ihrem Hobby kommt sofort die Antwort : „Mein Auto ist mein wichtigstes Hobby. An ihm kann ich selbst ein wenig basteln und das macht mir großen Spaß.“

Walter Scholz