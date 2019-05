Grimmen

Der Greifswalder Friedhelm Hein (72) kommt gern nach Grimmen. In Anklam geboren, besuchte er dort auch die Polytechnische Oberschule. In Zittau studierte der Senior Elektro-Technik. „Ich habe das Kernkraftwerk in Lubmin mit aufgebaut und 20 Jahre später auch geholfen, es wieder abzubauen“, erzählt der Diplom Ingenieur. Seit 1996 besucht er regelmäßig das afrikanische Land Namibia und unterstützte auch Projekte in Südafrika un Lesotho. In Grimmen zeigte er vor Kurzem in der Volkshochschule beeindruckende Bilder von seinem Engagement in Namibia. Dort baute der "SoDi" (Solidaritätsdienst International) unter anderem auch Lehmhäuser mit Trockentoiletten. „Es erfreut mein Herz wenn ich sehe, wie glücklich die Menschen sind, wenn sie ein neues Zuhause bekommen“, sagt der Vater von drei Kindern, der auch Opa von vier Enkelkindern ist. Aktiv wirkt er auch im Greifswalder Bürgerhafen mit und spielt gern Schach und Tennis.

