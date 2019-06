Grimmen

In Rakow wurde Christine Schröder (65) geboren, besuchte dort die Schule und später auch die Polytechnische Oberschule Friedrich-Wilhelm-Wander in Grimmen. Bei der BHG in Grimmen erlernte sie den Beruf der Bürokauffrau. In Bretwisch war die Seniorin später Krippenhelferin und sie arbeitete auch als Bürokraft in der Rakower Tierarztpraxis. Die letzten Jahre war Christine Schröder, Mutter von zwei Kindern und Oma von fünf Enkelkindern, als Operator bei der Telegate in Stralsund tätig. „Wir leben hier in Rakow ruhig, haben gute Nachbarn und ich kann sagen, dass wir fühlen uns hier sehr wohl fühlen“, meint die Seniorin. Die Arbeit in ihrem Garten und auf dem Grundstück bestimmen einen Teil ihrer Freizeit und sie besucht auch gerne die Veranstaltungen im „Torfstecher“. Lesen sei ebenfalls eine ihrer großen Leidenschaften. Christine Schröder liest „querbeet“ und meint damit, dass sie sich nicht festlegen möchte, sondern verschiedene Genres liest.

Walter Scholz