Grimmen

Wenn Brunhild Urbrock (78) unterwegs ist, dann meistens in Begleitung ihres Akkordeons. In Groß Bisdorf geboren, besuchte sie die Schule in Zarnewanz und erlernte den Beruf der Kindergärtnerin. 34 Jahre lang leitete die Seniorin den Kindergarten in Zarnewanz. „Es war eine super Arbeit mit den Kindern. Sie sind doch das Beste, was es gibt“, meint Brunhild Urbrock. „Zarnewanz ist ein kleines Dorf und wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt die Mutter von zwei Kindern und Oma von drei Enkeln und fünf Urenkeln. Wie bereits gesagt, ist das Akkordeon spielen ihr Hobby. „Ich habe es schon als Kind gelernt und wenn ich spiele, dann singe ich auch viele alte Volkslieder“, erzählt Brunhild Urbrock. Sie ist sehr viel unterwegs, spielt in Pflegeheimen oder bei Rentnerfeiern. Alle zwei Wochen geht es in ein Greifswalder Heim.

Walter Scholz