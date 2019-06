Grimmen

Die Stockcar-Wochenende gehören genau wie der Wasserturm und die Marienkirche zu Grimmen. Und mittendrin findet sich auch immer wieder Rettungsassistent Justin Bubbel. Der junge Mann besuchte die Regionalschule in Ribnitz-Damgarten und die Freie Schule Prerow. In Rostock-Warnemünde erlernte er den Beruf. „Es war mein Traumberuf, anderen Menschen helfen zu können. Man trägt Verantwortung“, meint der 23-Jährige, der auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist. Er gehört zur DLRG (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft) Ortsgruppe e.V. in Grimmen und die ist bei den Stock-Car Veranstaltungen nicht mehr weg zu denken. Der junge Mann ist eine sehr große Hilfe für den Veranstalter. „Es macht großen Spaß, dabei zu sein und für einen sicheren Ablauf zu sorgen.“ In seiner Freizeit schraubt er gern an seinem Auto schraubt und ist mit Freunden unterwegs.

Walter Scholz