Grimmen

Als sein Arzt Dirk Starczinsky zu mehr Ruhe riet, zog der Mann aus dem Osnabrücker Land zunächst nach Dargun. „Aber dort gefiel es mir nicht so gut und nun bin ich vor einem Jahr in Rodde gelandet“, sagt der 57-Jährige. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und zwei großen Hunden fühlt er sich in der Gemeinde Grammendorf sehr wohl. „Die gute Luft, die Weite der Landschaft und vor allem diese Ruhe genieße ich sehr. Besser geht’s gar nicht.“ Hier kann der Mann, der im Berufsleben unzählige Altbauten sanierte, seine Hobbys ausleben – sei es nun die Fotografie oder das Angeln. Vielleicht klappe es eines Tages auch wieder mit Ausflügen auf dem Motorrad, denn das sei aus gesundheitlichen Gründen in der vergangenen Zeit etwas zu kurz gekommen. Und dann erzählt Dirk Starczinsky noch von einer weiteren Leidenschaft: Mittelaltermärkte.

Carolin Riemer