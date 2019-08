Grimmen

Die Landwirtschaft bestimmte den großen Teil des bisherigen Lebens von Bodo Schult (49). Er wurde in Bartmannshagen geboren und besuchte die Schule in Grammendorf. In Bandelin erlernte er den Beruf eines Wirtschaftskaufmanns und arbeitete in der LPG (P) Grammendorf in der Kartoffelscheune sowie der Agrargesellschaft in Nehringen. Eine schwere Erkrankung beendete sein Berufsleben. Allerdings gibt es für ihn kein Ausruhen und so ist er stellvertretener Vorsitzender der Sportfischer „Trebeltal“, der 61 Mitglieder zählt.

Begehrter Räucherfisch

„Wir sind eine dufte Truppe und mit unserem begehrten Räucherfisch oft bei Volksfesten dabei“, erzählt er. Der Garten spielt auch eine große Rolle in seinem Leben. Gemeinsam mit Ehefrau Conny sind ihm besonders die Dahlien ans Herz gewachsen. Seit seiner Kindheit interessiert sich Bodo Schult auch für Kaninchen, besonders die Riesenschecken.

Von Walter Scholz