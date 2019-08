Grimmen

In Groß Stieten machte Kerstin Berndt (52), die in Bartmannshagen geboren wurde, die Schule in Kandelin besuchte und in Neuendorf wohnt, ihr Abitur. An der Universität in der Hansestadt Rostock absolvierte sie ein Studium als Diplom Agraringenieurin. Heute arbeitet Berndt in einem Anwaltsbüro in der Hansestadt Greifswald. "Schon als Kind bin ich gerne in Zarnewanz geritten, es war immer eine schöne Freizeitbeschäftigung und Pferde strahlen immer eine beruhigende Wirkung aus", sagt die Mutter eines Sohnes. Zu Hause hält sie zwei Kaukasische Schäferhunde, die ebenfalls viel Aufmerksamkeit benötigen. Beim Reitverein Miltzow engagiert sich Berndt ehrenamtlich und selbstverständlich gehört sie dort auch zu den Freizeitreiterinnen. "Wir leben sehr gerne in Neuendorf, es ist angenehm ruhig und vor allem haben wir rundherum eine sehr schöne Region", meint Kerstin Berndt.

Von Walter Scholz