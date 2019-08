Grimmen

Die Menschen in Grimmen sind noch nicht bereit, den Sommer gehen zu lassen. Dieses Kaufverhalten beobachtet Manuela Albrecht zurzeit fast täglich bei ihren Kunden. Die Verkäuferin aus dem „Blumenhaus Schütte“ in der Bahnhofstraße verkauft trotz kühlerem Wetter Sommerblumen und vor allem Hortensien in allen bunten Farben. „Wir können alle Wünsche erfüllen. Nach wie vor sind Beet- und Balkonpflanzen anstatt Herbstblumen wie Erika oder Chrysanthemen angesagt.“ Doch so einen richtigen Herbst gebe es in einem Blumenladen sowieso nicht, berichtet sie: „Im September starten wir eigentlich schon in die Weihnachts-Vorbereitungen. Ab dann verkaufen wir Deko-Artikel, Amaryllis und auch schon die ersten Weihnachtssterne.“ Manuela Albrecht lebt und arbeitet erst seit zwei Jahren in Grimmen. Sie zog aus Gützkow in die Trebelstadt und wagte zeitgleich auch einen neuen Berufsstart im Blumenhaus. Zuvor arbeitete sie 25 Jahre lang in der Buchhaltung.

Von Carolin Riemer